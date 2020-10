Die für Nordrhein-Westfalen geltende neue Coronaschutzverordnung schreibt eine Begrenzung der zulässigen Besucherzahl auf 20 Prozent der normalen Kapazität des Veranstaltungsortes vor.



Da die Ticketnachfrage in mehreren Fällen dieses begrenzte Platzangebot übersteigt, disponiert das Theater Hagen zusätzliche Vorstellungen und kann aktuell, neben den bereits angekündigten Terminen, drei weitere Aufführungen der Deutsch-Rock-Punk-Pop-Theater-Show „Wenn die Nacht am tiefsten (… ist der Tag am nächsten)“ im Großen Haus anbieten: 17. Dezember 2020 (19.30 Uhr), 27. Dezember 2020 (18 Uhr) und 2. Januar 2021 (19.30 Uhr). Aufführungsdauer: 2 mal 50 Minuten plus eine Pause.

Da das 2. Sinfoniekonzert unter diesen neuen Vorgaben bereits überbucht ist, wird dazu die Generalprobe für das Publikum geöffnet, die am 27. Oktober 2020 mit Beginn um 11 Uhr in der Stadthalle stattfindet. Aufführungsdauer: ca. 70 Minuten ohne Pause. Einführung: 10.30 Uhr im Sinfonium (vorherige Anmeldung erforderlich).

Besucher, die bereits Karten für „Wenn die Nacht am tiefsten (… ist der Tag am nächsten)“ oder für das 2. Sinfoniekonzert gekauft bzw. reserviert haben, werden vom Theater Hagen wegen der Umbuchungen kontaktiert. Sollten nach Abschluss dieser Umbuchungen noch Karten für die Generalprobe (ermäßigter Eintritt um 50 %) zur Verfügung stehen, wird dies sobald wie möglich veröffentlicht.

Zusätzliche Information

An allen Veranstaltungsorten gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung auch während der Aufführung zu tragen.

Die Theaterkasse ist dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet und unter Tel. 02331-207-3218 sowie per E-Mail an theaterkasse@stadt-hagen.de erreichbar. .