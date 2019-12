„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der 62. Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder die Sternsinger von Tür zu Tür ziehen werden. Beispielland der Aktion rund um den Jahreswechsel ist der Libanon, inhaltlich dreht sich alles um das Thema Frieden.



Auch in Dahl und Umgebung wird man wieder Sternsinger durch die Straßen ziehen sehen. Am ersten Januarwochenende im neuen Jahr werden die Pfadfinder des Stammes Don Bosco Dahl/Rummenohl gemeinsam mit der Gemeinde Herz-Jesu Dahl/Rummenohl wieder von Tür zu Tür ziehen und um eine kleine Spende für notleidende Kinder bitten. Rund 20 Gruppen machen sich am 04. und 05. Januar 2020 bei Wind und Wetter im gesamten Volmetal auf den Weg, um den Segen in jedes Haus zu bringen.