In der nächsten Woche beginnen die Herbstferien. Damit keine Langeweile bei den Kindern und Jugendlichen aufkommt, hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) vom 12. bis zum 24. Oktober einiges in seinen Museen zu bieten. Auch im LWL-Freilichtmuseum Hagen ist dann viel los.



In den 1960er-Jahren spielten die Kinder auf der Straße mit Kreiseln und anderen zum Teil selbstgebauten Spielen. Damals gab es wenig Kinderfernsehen und keine Smartphones. Die Teilnehmer des Workshops "Analog statt digital" bauen klassische "Outdoor"-Spielsachen wie zum Beispiel einen Wurfkreisel. Die 45-Minuten-Workshops finden von Dienstag bis Freitag, 13. bis 16. Oktober, jeweils um 12 Uhr, 13 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Teilnehmen können Schulkinder ab sieben Jahren mit erwachsener Begleitung. Der Treffpunkt für das kostenlose Angebot ist an der Remise Wuppertal. Dort findet an der Kasse auch im Vorfeld die Anmeldung statt.

Die Milchtüte ist leer und der Apfelsaft ist ausgetrunken, dann landet die Verpackung meist im Gelben Sack, das muss nicht sein. Mit Getränkekartons kann man einiges basteln, zum Beispiel eine Geldbörse oder ein Mäppchen. Wie das geht, wird in der Zeit von Dienstag bis Freitag, 13. bis 16. Oktober, jeweils von 9 bis 15 Uhr im Kurz-Workshop "Neues Leben für alte Safttüten" an der Gelbgießerei gezeigt. Eine Anmeldung ist notwendig, da nur drei Personen gleichzeitig basteln können. Übrigens: Auf dem Museumsblog im digitalen Ferienprogramm gibt es die Bastelanleitung auch als Download.

Wie wird Papier hergestellt?

Wie wird Papier hergestellt? Welche Rohstoffe kommen zum Einsatz? Warum ist Recyclingpapier grau? Antworten auf diese Fragen geben die "Papier-Macher" an der Papiermühle. Sie zeigen, wie Papier auch zu Hause selbst geschöpft werden kann. Auch diese Anleitungen stehen auf dem Blog zum digitalen Ferienprogramm. Der Treffpunkt für den Workshop "Papier-Macher" ist in der Zeit von Dienstag bis Sonntag, 13. bis 18. Oktober, jeweils von 12 bis 17 Uhr an der Papiermühle, wo sich Interessierte ab acht Jahren auch direkt anmelden.

Wie funktioniert ein Wasserrad? Was kann es bewegen? In der Kurzführung "Die Kraft des Wassers" geht es in der Zeit von Dienstag bis Freitag, 20. bis 23. Oktober, jeweils um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr auf Entdeckungstour zu den Wasserrädern und Stauteichen des Museums. Für diese 30-minütige Kurzführung können sich Interessierte direkt an der Kasse anmelden.

Speiseöl selbst herstellen



Wie kann man Öl schlagen statt es zu pressen? Welche Pflanzen eignen sich dafür? Wie aufwändig ist es, Speiseöl herzustellen? Das Angebot zeigt in der Zeit von Dienstag bis Freitag, 20. bis 23. Oktober, jeweils in der Zeit von 11 bis 16 Uhr an der Ölmühle, wie nur mit Muskelkraft aus Sonnenblumenkernen Öl geschlagen wird. Eine Anmeldung ist an der Ölmühle möglich.

Kein Briefumschlag zur Hand und die Geschäfte sind schon geschlossen, was tun? Das Schulheft ist voll, doch keine Lust einkaufen zu gehen? Viele alltägliche Dinge aus Papier lassen sich sehr gut selbst herstellen. Wie das funktioniert, zeigt der Kurz-Workshop "Nützliches aus Papier" in der Remise Wuppertal von Dienstag bis Freitag, 20. bis 23. Oktober, jeweils in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung findet vor Ort statt. Die Anleitungen zum Nachmachen finden sich zum Download im Blog.

In dem Workshop "Zinngießen" stellen Kinder ab acht Jahren selbst Formen her und gießen sie anschließend mit flüssigem Zinn aus. Natürlich können die selbstgegossenen Motive mit nach Hause genommen werden. Der Treffpunkt für den 90-minütigen Workshop ist vor der Gelbgießerei in der Zeit von Dienstag bis Sonntag, 20. bis 25. Oktober, jeweils um 12 Uhr, um 13.30 Uhr und um 15 Uhr. Interessierte melden sich an der Kasse an.

Veranstaltungen finden draußen statt



Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltungen finden ausschließlich draußen statt, deshalb sollten die Teilnehmer der Witterung entsprechende Kleidung tragen. Weitere Informationen gibt es unter: www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-Freilichtmuseum_Hagen/