Die närrischen „Mini-Royals“ aus Hagen gaben sich die Ehre und besuchten den Landtag in Düsseldorf: Das Kinderprinzenpaar der Stadt, Septimus I. und Marie I., wurden eingeladen, begrüßt und begleitet vom Hagener Landtagsabgeordneten Wolfgang Jörg und natürlich standesgemäß vom Präsidenten des Landtags, André Kuper, empfangen.



In seinem Büro, in dem sich sonst Staatsoberhäupter die Klinke in die Hand geben, wurde

dem Kinderprinzenpaar feierlich der Karnevalsorden des Landtags NRW verliehen. Die Tollitäten und ihr Hofstaat (die Pagen Mamadou und Emma, Standartenträger Giosef sowie Ronni Werg und Reinhold Weider) strahlten und stärkten sich anschließend mit Kakao und Kuchen. Nach der Führung

durch den Landtag konnten die jungen KarnevalistInnen noch die Landtagsdebatte von der Tribüne aus beobachten. Begeistert von unserer Demokratie machten sich die närrischen Monarchen glücklich auf den Heimweg und freuen sich auf einen tollen Karneval in Hagen.