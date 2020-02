Unter der Federführung der Ausländerbehörde haben heute (20. Februar) Mitarbeiter der Polizei, des Jobcenters, der Wohnungs- und bauaufsicht und des Stadtordnungsdienstes rund 180 Personen in neun Häusern im Stadtgebiet aufgesucht, um unter anderem den Meldestatus und die Lebensverhältnisse dieser zu überprüfen.



Von drei angetroffenen, jedoch nicht gemeldeten Personen wurden die Ausweisdokumente eingezogen. In diesen Fällen findet eine Echtheitsüberprüfung statt, und es erfolgt eine Abfrage im Ausländerzentralregister, ob Ausschreibungen zur Festnahme oder Beschränkungen zum Freizügigkeitsrecht vorliegen. Sofern sich herausstellt, dass alles in Ordnung ist, werden die Ausweise nach einer kurzen ausländerrechtlichen Beratung wieder ausgehändigt.

Darüber hinaus werden 18 Personen abgemeldet, da diese an den überprüften Adressen nicht mehr wohnen. Sofern diese Personen im öffentlichen Leistungsbezug stehen sollten, wird das Jobcenter Leistungseinstellungen überprüfen, um möglichen Leistungsmissbrauch einzudämmen.

Hinsichtlich Schädlingsbefall, vorgefundener Müllproblematiken und Bau- sowie Wohnungsmängel werden entsprechende Schritte durch die zuständigen Stellen eingeleitet. Zudem konnte die Polizei eine Aufenthaltsermittlung durchführen und erstattet eine Anzeige wegen Stromklau.

Seit Ende 2015 wurden 85 Kontrollen durchgeführt und dabei 768 Häuser in verschiedenen Ortsteilen mit insgesamt 21.200 gemeldeten Personen überprüft. Davon wurden 1.590 abgemeldet und 885 Ausweisdokumente von Personen eingezogen, die angetroffen wurden, jedoch nicht gemeldet sind.