Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) gemeinsam mit sechs Ausbildungsbetrieben aus Hagen und Umgebung vier Berufsfelderkundungstage.



Vom 2. bis 5. März sind 263 Schüler zum Thema „Technik“ in die Nahmerhalle der C.D. Wälzholz GmbH in Hohenlimburg eingeladen.Die Schüler von elf Schulen aus Hagen und der Region erhalten einen praktischen Einblick in die Vielfalt technischer Aufgaben. „Ziel ist es, die Schüler der achten Klassen aller Schulformen an das Thema Technik heranzuführen, sowie ihnen die Perspektiven und Möglichkeiten in technischen Berufen näher zu bringen“, erklärt SIHK-Projektleiter Ralf Sichelschmidt.

Zu Beginn begrüßt „Beno“, der sprechende Roboter, zusammen mit den Ausbildern und Auszubildenden der beteiligten Betriebe die Schüler. Acht Aufgaben haben die Unternehmen für die jungen Techniker vorbereitet. Sie lernen, mit welchen Werkzeugen man einen Kleiderhaken herstellen kann, wie man aus LED-Leuchten ein eigenes kleines „Lichterspiel“ zum Mitnehmen erarbeitet, wie Metallbänder aufgewickelt werden oder wie man aus einem Stück Metall einen Flaschenöffner herstellt. Unterstützt durch die anwesenden Azubis werden ganz unterschiedliche Aufgaben nach und nach gelöst. Bei Mercedes Jürgens können sich die Jugendlichen zudem als Automechaniker testen: Eine kleine Inspektion an der A-Klasse steht an.

Die Berufsfelderkundungstage Tec Day finden im Rahmen der Berufsorientierung KAoA (Kein Abschluss ohne Anschluss) statt. Ansprechpartner bei der SIHK zu Hagen: Ralf Sichelschmidt (Telefon 02331 390-341; sichelschmidt@hagen.ihk.de)