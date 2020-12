Briefmarkensammlung vor 25 Jahren ins Leben gerufen: Hasper unterstützen Volmarsteiner Werkstätten

Drei große Kartons mit unzähligen Briefmarken übergaben Manfred Schürmann und Tim Oliver Hahne an die Werkstatt für behinderte Menschen. „Wir freuen uns, auf diesem Weg die Arbeit in Volmarstein unterstützen zu können und werden dieses Engagement gerne weiter fortsetzen“, so Manfred Schürmann, Initiator der Briefmarkenspende. Die Kartons waren prall gefüllt, die von den Bürgern aus dem Hagener Stadtteil Haspe gesammelt wurden. Die Spende sichert Menschen mit schweren Behinderungen einen Arbeitsplatz mit sinnvoller Beschäftigung. „Es ist uns ein Anliegen, diese Menschen dauerhaft zu unterstützen“, betont Tim-Oliver Hahne, Standortleiter der Commerzbank in Hagen.

Vor über 25 Jahren hat Manfred Schürmann die Aktion ins Leben gerufen und freut sich, dass mittlerweile sich einige Geschäftsleute, unter anderem die Commerzbank, ebenfalls für die Behinderten-Einrichtung in Wetter engagieren.

Die Volmarsteiner Werkstatt freut sich, wenn Firmen, Behörden oder Privatpersonen aus dem EN-Kreis und Hagen abgestempelte Briefmarken sammeln und spenden. Wenn der Karton an einer Sammelstelle voll ist, holt ihn die Werkstatt ab. Auch ausrangierte Briefmarken-Alben werden angenommen. Wichtig: Umschläge mit aufgeklebten Marken sollten komplett aufbewahrt werden, weil das Ausschneiden wichtiger Bestandteil der Arbeit der Menschen mit Behinderungen ist. Kontakt: Tel. 02335/639-3720; E-Mail: Briefmarken@esv.de.