Die Hasper-Kirmeszug-Jury hat entschieden – die besten Fußgruppen und Wagen des 141. Zuges stehen fest und haben auf der Bühne im HHBV-Biergarten an der Kölner Straße ihre Pokale und Preise überreicht bekommen.

In der Kategorie „Fußgruppe 1 Person“ ging der Pokal an den KCH 77 mit dem Beitrag „Rentner im Einsatz“. Bei den kleinen Fußgruppen (zwei bis fünf Personen) siegten „Dä holden Hasper“ mit „Jeder fängt mal klein an“. Bei den Gruppen im Bereich sechs bis zehn Personen hatte die KG Volmefunken mit „Hasper Kirmes – Watt’n Zirkus“ die Nase vorn. Den Pokal bei den großen Fußgruppen holten die Hasper Paginnen mit „Klimaneutral – von Haspe bis Venedig“. Die Paginnen siegten mit „Venedig an der Ennepe“ auch bei den Heimat- und Ulk-Wagen – vor den Hackebämmels Enkeln (mit „HA sper RI echen BO emskes“) und der KG Grün Weiß Haspe, die die „Hasper Energiereserven“ mobilisierte. In der Kategorie Prunkwagen lagen „Dä holden Hasper“ vorn – mit „He, ho, wir sind Piraten“. Auf die Plätze zwei und drei gelangten Hackebämmels Enkel mit „Beeren-Baum“ und die KG Volmefunken mit „Der Circus kommt, Manege frei, die Volmefunken sind mit dabei“.

Den Jugend-Pokal und den Pokal für den „Technisch besten Wagen“ holten „Dä holden Hasper“ mit „Jeder fängt mal klein an“ beziehungsweise mit „He, ho, wir sind Piraten“. Zweite beim Jugend-Pokal wurden die „Hasper Hobbits“ von der KG Volmefunken. Die TGS Friesen Haspe errang den dritten Platz mit „Wir tanzen durch die Pandemie“. Die Paginnen durften sich zudem über den Siegerpreis für die künstlerisch beste Leistung freuen. Bei der schauspielerisch besten Leistung lag hingegen die KG Grün Weiß Haspe mit ihren „stabilen Hasper Tankpreisen“ auf dem ersten Platz.

Den Erich-Fiebig-Gedächtnis-Wanderpokal konnten „Dä holden Hasper“ gewinnen, der Hans-Twitting-Gedächtnispokal ging an die Hackebämmels Enkel und über den Heinz-Brand-Preis für die beste Schülergruppe durften sich die Hobbits von Grün-Weiß freuen. Die Bezirksvertretung Haspe vergab ihren Preis an den Sportverein Fortuna („Fußball spielen für Klein und Groß – bei Fortuna ist immer was los“) und die Sparkasse Haspe ihren Pokal ebenfalls an die grün-weißen Hobbits. Die Hobbits konnten auch den Jürgen-Wippermann-Preis für sich entscheiden.

Der von Angelika Baumann gestiftete Pechvogelpreis ging an die Hackebämmels Enkel mit ihrem Beitrag „HA sper RI echen BO emskes“. Und die vom Hagener Schaustellerverein gestifteten und von Dirk Wagner überreichten Preise gingen allesamt an die Jugendgruppen, die mit Feuereifer beim Zug dabei waren.