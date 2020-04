Zehn packende Duelle kleiner Könner gegen hochmotivierte Prominente erwarten die Zuschauer in der kommenden Ausgabe „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ am kommenden Samstag, 11. April, um 20.15 Uhr im Ersten. Gleich zwei Zwillingspaare treffen beim “Klein gegen Groß” Basketball-Duell aufeinander. Die Basketballtalente Jess und Jamie aus Hagen sind ein eingespieltes Team und ergänzen sich prima. Während der eine Youngster über etwas mehr Talent verfügt, zeichnet sich der andere durch größeren Ehrgeiz auf dem Platz aus. Jess und Jamie treten gegen die YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann an. Mit viel Power müssen die Vier im Wechsel einen Medizinball über eine Markierung an die Wand werfen und wieder fangen.