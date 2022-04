Eine Dino-Ostereiersuche für Kinder ab vier Jahren im Steinbruch der Hohenlimburger Kalkwerke bietet das Wasserschloss Werdringen in Kooperation mit GeoTouring am Sonntag, 17. April, sowie am Montag, 18. April, jeweils von 11 bis 14 Uhr an. Treffpunkt ist die Oeger Straße 39.

Nicht nur der Osterhase hat in diesem Jahr Ostereier im Steinbruch der Hohenlimburger Kalkwerke versteckt. Wer ganz genau hinschaut, findet bei der Dino-Ostereiersuche auch Dinosauriereier. Denn auch diese großen Lebewesen sind aus Eiern geschlüpft. Neben Dino-Ostereiern können alle Teilnehmenden bei ihrem Abenteuer im Steinbruch außerdem viele spannende Mineralien und Fossilien aufsammeln.

Das Tragen von festem Schuhwerk ist bei der Dino-Ostereiersuche Pflicht. Empfehlenswert sind außerdem wetterfeste Kleidung, eine Lupe, ein Hammer sowie ausreichend Taschen für die Fundstücke. Helme und Westen stehen vor Ort zur Verfügung, Schutzbrillen können gegen Pfand entliehen werden. Kinder unter zwölf Jahren werden gebeten, einen eigenen Fahrradhelm mitzubringen. Die Kosten für die Veranstaltung liegen bei 12 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 17 Euro. Eine Ermäßigung ist nicht möglich. Weitere Informationen zu der Exkursion erhalten Interessierte bei der Anmeldung unter Tel. 02331/207-2740 oder 02331/51692.