Am Donnerstag, 20. Februar, ist wieder Fummellauf. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr mit leicht geändertem Konzept wollen die Veranstalter die Show an Weiberfastnacht weiterführen. „Wir freuen uns darüber, dass der Fummellauf nach wie vor so einen großartigen Zuspruch bekommt. Alle sind mit Herzblut am Start“, freut sich Robin Hamann vom Orga-Team. Die Boeler Karnevalsband "De Drömmelköppe" wird dem Publikum einheizen. Professionell getanzt wird von der Tanzgarde der KG Volmefunken. Es geht aber auch etwas zurück zu den Wurzeln. So wurde die Kategorie des Singens wieder eingeführt. Heißt, die Teams dürfen sich in Tanz, Gesang und einem Spiel auf möglichst hohen Damenschuhen messen – vor dem Publikum als Jury. Drei Teams haben ihre Teilnahme bestätigt. „Wir machen mit dem Fummellauf den Auftakt zum Hagener Straßenkarneval und freuen uns, anschließend weiter zu feiern“, lädt Mitorganisator Matthias Kunz ein. Startschuss ist um 17 Uhr in der Volmegalerie mit anschließender Aftershow-Party. Foto: Archiv