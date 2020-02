Dr. Jörg-Uwe Schäfer (48) folgt auf Angelika Syrnik Dr. Jörg-Uwe Schäfer (48) ist der neue Leiter der Justizvollzugsanstalt Hagen. Er folgt damit auf Angelika Syrnik, die die Anstalt acht Jahre geleitet hat und Ende September 2019 in den Ruhestand getreten ist.

Der aus Hessen stammende Jurist studierte in Mainz und absolvierte das juristische Referendariat beim Landgericht Wiesbaden. Im September 2000 wurde Schäfer als Vollzugsjurist im Dienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach Abteilungsleitertätigkeiten in den Justizvollzugsanstalten Diez und Wittlich wechselte er 2005 als Referatsleiter in das Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz. Von dort kehrte der inzwischen promovierte Jurist im März 2009 an die Justizvollzugsanstalt Diez zurück, wo ihm die Leitung dieser Behörde übertragen wurde. Mit der Übernahme der Leitung der Justizvollzugsanstalt Bützow wechselte Schäfer im Oktober 2013 in den Dienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Im April 2018 wurde er schließlich in den Geschäftsbereich des nordrhein-westfälischen Justizvollzugs versetzt. Hier übernahm er die stellvertretende Anstaltsleitung in der Justizvollzugsanstalt Werl und zugleich die Leitung der zentralen Abteilung für Sicherungsverwahrte in Nordrhein-Westfalen. Diese Funktionen hatte der Beamte bis zuletzt inne.

Dr. Jörg-Uwe Schäfer ist verheiratet und hat vier Kinder. Foto: Justiz NRW