Einen Kurs zu Entspannungstechniken mit Klangschalen bietet die Volkshochschule Hagen (VHS) am Dienstag, 17. März, von 19.15 bis 20.45 Uhr in der Villa Post, Wehringhauser Straße 38, an.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen verschiedene Entspannungsverfahren für Stressabbau und Erholung in Kombination mit Klangschalen kennen.

Durch die unterschiedlichen Klangfrequenzen werden im Gehirn besonders die für Entspannung zuständigen Gehirnströme angeregt.

Die Dozentin Christina Gieseler ist Master of Education und Trainerin für Stressmanagement, Gesundheit und Bewegung. Informationen zur Anmeldung für den Kurs mit der Nummer 3424 erhalten Interessierte beim Team der VHS unter Tel. 02331-2073622 oder auf der Internetseite www.vhs-hagen.de/anmeldung.