Hagen. Am Freitag, 24 September, um 14 Uhr, ab Hagener Hauptbahnhof, findet eine FridaysForFuture-Demo statt. Unter dem Motto "Alles fürs Klima", soll auf die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens hingewiesen werden. Der Aufruf zur Demo soll sich nicht nur an Jugendliche sondern an alle Interessierten richten.