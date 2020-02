Das Stadtteilforum Eppenhausen lädt am Sonntag, 16. Februar von 15 Uhr bis 17 Uhr zum Kreistanz ein. Im DRK-Kreisverband Hagen, Feithstraße 36a leitet Susanne Bendrat (Lehrkraft für Kreistanz) nicht nur Tänze im Kreis an, sondern es wird auch in Schlangenformen und einzeln getanzt.



Paartänze finden nicht statt, Paare können aber gerne mittanzen. Kreistänze sind durch einfache Schrittfolgen leicht zu erlernen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Verbindung von Musik und gemeinsamer beschwingten Bewegung wird zu einem gemeinsamen freudigen Erlebnis.

Anmeldungen sind erwünscht, telefonisch unter 588020 oder per E-Mail an riemann@hagen-eppenhausen.de. Eine kostenlose Schnupper-Teilnahme ist auch spontan möglich.