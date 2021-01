Frohes Neues Jahr - Happy New Year* 🍄🐞🐖🧡

Liebe auf Distanz bleibt dennoch Liebe, allein sein bedeutet nicht, dass wir einsam sind. Freudschaft endet nicht, weil wir uns im letzten Jahr wenig mit Freunden treffen konnten.

Das letzte Jahr hat uns einiges abverlangt, dem einen mehr, dem anderen weniger. Wir mussten unsere so sehr geschätze Routine und unsere Gewohnheiten mehr als einmal ablegen. Dennoch haben wir mehr gespürt, was Nächstenliebe bedeutet, wenn wir anderen schon bei Kleinigkeiten helfen konnten. Wir haben gelernt, dass Solidarität der Kleber ist, der uns Menschen zusammenhält.

Wir haben auf Vieles verzichten müssen, aber auch etwas wichtiges gewonnen: ´Zusammenhalt´.

Nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, sind wir stärker und erreichen unser Ziel.

Für das neue Jahr 2021 wünsche ich euch das Beste, Zufriedenheit und Momente voller Glück.

Bleibt froh und vor allem gesund!

- Foto1/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern