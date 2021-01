Auch in der Zeit vom 18. bis 30. Januar finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. Geschwindigkeitskontrollen sind eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen. Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung gilt vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer. Jeder Messpunkt wird weiterhin im Benehmen mit der Polizei festgelegt. Die Messstellen der kommenden Tage sind:

18.01.2021

Cunostraße, Heinrichstraße, Hasselbach, Oststraße

19.01.2021

Königstraße, Oeger Straße, Alleestraße, Thünenstraße, Im Weinhof, Rheinstraße, Karl-Ernst-Osthaus-Straße, Brahmsstraße

20.01.2021

Funckestraße, Eppenhauser Straße, Alemannenweg, Hohenlimburger Straße, Haldener Straße, Schwelmstück, Beethovenstraße, Gotenweg

21.01.2021

Liebigstraße, Berchumer Straße, Dümpelstraße, Blumenstraße, Feithstraße, Rembergstraße, Im Alten Holz, Alexanderstraße

22.01.2021

Hochstraße, Minervastraße, Bergischer Ring, Funckestraße, Bergstraße, Flensburgstraße, Wilhelmstraße

23.01.2021

Stadionstraße, Iserlohner Straße, Auf dem Lölfert, Lenneuferstraße