Pressemitteilung der betroffenen Kirchengemeinden:

Schutz und Frohe Botschaft

„Zwei Dinge sind an Weihnachten in diesem Jahr wichtig“, sind sich die Pfarrer Christoph Schneider von katholischer und Thorsten Maruschke von evangelischer Seite einig, „die Menschen vor Ansteckung zu schützen und die frohe Botschaft zu verkündigen.“ Und doch gehen die beiden, die gemeinsam die Gottesdienste auf der Kampfbahn Boelerheide geplant haben, nun unterschiedliche Wege. Das Presbyterium der Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde hat in einer Sondersitzung am gestrigen Mittwoch entschieden, der Empfehlung der Landeskirche zu folgen, und hat alle Gottesdienste bis zunächst zum 10. Januar abgesagt. Das katholische Erzbistum Paderborn und mit ihm die Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Baptist halten jedoch an Präsenzgottesdiensten fest, allerdings werden diese in die Gotteshäuser verlegt. „Das bedeutet nicht, dass wir unseren Verkündigungsauftrag vergessen“, betont der evangelische Geistliche Maruschke. „Die Paul-Gerhardt-Kirche wird an Heiligabend als Ort der Stille und des Gebets von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Außerdem werden dort „Weihnachtstütchen“ verteilt mit einem Weihnachtsgottesdienst für den Wohnzimmertisch.“ Und sein katholischer Kollege Schneider ergänzt: „Auch in den katholischen Kirchen vergessen wir nicht den Schutz vor Ansteckung. Die Hygienekonzepte gewährleisten größtmögliche Sicherheit, wenn alle sich daran halten: generell 1,50m Abstand, Masken- und Anmeldepflicht, getrennte Ein- und Ausgänge, Verzicht auf Gemeindegesang.“

Die beiden Kirchengemeinden bedauern sehr, dass es in diesem Jahr nun doch nichts wird mit dem gemeinsamen Projekt an der Kampfbahn. „Aber das geschwisterliche Miteinander und das gegenseitige Vertrauen sind durch das gemeinsame Projekt eher noch gewachsen“, zeigt sich Schneider überzeugt. „Das bleibt“, ist auch Maruschke sicher.

Kurz notiert: Weihnachten in Boelerheide

Ev. Paul-Gerhardt-Kirche, Overbergstr. 83: Offene Kirche von 14-18 Uhr, „Weihnachten aus der Tüte“: ein Weihnachtsgottesdienst für den Wohnzimmertisch

Kath. Christkönig-Kirche, Overbergstr. 63 und Kath. St.-Johannes-Kirche, Boeler Kirchplatz 2: 14 Uhr und 17.45 Uhr Weihnachtsgottesdienste (Anmeldung erforderlich!)

Für alle Angebote gilt: Abstands- und Maskenpflicht vor und in den Kirchen