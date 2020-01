2020 ist der Start in ein neues Jahrzehnt. Es ist aber auch das Jahr zum Zurückblicken und zum Feiern; 30 Jahre Radio Hagen.Das ganze Jahr über wollen will der Hagener Radiosender an verschiedenen Stellen und mit den unterschiedlichsten Aktionen den tollen runden Geburtstag mit den Hörerinnen und Hörern feiern.



Los geht’s mit einer gemütlichen Aktion am Samstag, 1. Februar.Dann lädt Radio Hagen zum Wintergrillen an den Hengsteysee ein. Ab 14 Uhr gibt’s dort kostenlos Leckereien vom Grill – solange der Vorrat reicht:

Zum Jubiläum von Radio Hagen lädt der Sender am 1. Februar zum Wintergrillen.

Foto: Patrick Jost

hochgeladen von Lokalkompass Hagen

Man kann einfach vorbeischauen, Menschen aus dem Radio-Team treffen und kennen lernen und außerdem ein bisschen was über die geplante Entwicklung am See erfahren.

Das Grill- und Radio Hagen-Team warten ab 14 Uhr am Wikinger-Pier in der Nähe des Hengsteybades mit dem Grill und freuen uns auf alle, die uns dort besuchen.