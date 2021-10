HAGEN. Das erste Familienkonzert am 31. Oktober, um 11 Uhr, im Theater Hagen, Großen Haus, steht ganz im Zeichen von Halloween.

Zur Einstimmung auf dieses Spektakel, bei welchem Geister und Zauberwesen, Vampire und Hexen ihr Unwesen auf den Straßen treiben, präsentiert das Philharmonische Orchester Hagen unter der Leitung von Joseph Trafton, moderiert von Juri Tetzlaff, ein Programm mit Highlights aus Hollywood-Filmen wie „Harry Potter“ und „Star Wars“ sowie klassische Werke, die vom Schaurigen und Übernatürlichen inspiriert sind. Alle großen und kleinen Besucher sind herzlich eingeladen, in passender Verkleidung zu kommen.

Gewinnspiel

Dazu veranstaltet das Theater Hagen einen Kostüm-Fotowettbewerb, an welchem alle Kinder teilnehmen können. Also: Schnell Eintrittskarten sichern, eine tolle (gruselige) Verkleidung organisieren, Foto machen und dieses mit Angabe den vollständigen Kontaktdaten und der Adresse bis zum Sonntag, 24. Oktober an orchester@theaterhagen.de mailen oder per Post an Theater Hagen, Orchesterbüro, Elberfelder Straße 65, 58095 Hagen schicken.

Die Gewinner werden bei dem Konzert auf die Bühne geholt und erhalten als Preis eine Einladung zum nächsten Familienkonzert „Body Rhythm Factory“ am 23. Januar 2022.