Mehrere Tonnen Stahl hängen in der Luft, zahlreiche Kranwagen sind im Einsatz. Die Brückenbauarbeiten an der Eichholzstraße in Gevelsberg sind spektakulär anzusehen.

Die folgende Bildergalerie zeigt eine Momentaufnahme vom Samstagnachmittag.

Brückenbauarbeiten an der Eichholzstraße in Gevelsberg.

Foto: Patrick Jost

hochgeladen von Patrick Jost

Die darunter liegende A1 bleibt bis Sonntag (29. März), 12 Uhr, zwischen dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord und der Anschlussstelle Hagen-West in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Viel Spaß beim anschauen.