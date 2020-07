Das Ferienprogramm im LWL-Freilichtmuseum Hagen Natur und Technik - mit diesen Begriffen lässt sich das kostenlose Ferienprogramm im Freilichtmuseum Hagen umschreiben. Wegen der Corona-Pandemie hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) das Programm in diesem Sommer etwas anders konzipiert. Jeden Tag bietet er im Mäckingerbachtal den Besuchern ein Programm mit weniger Teilnehmern dafür aber öfter und zwar immer stündlich von 12 bis 16 Uhr.



In der zweiten Ferienwoche (7. bis 10. Juli) steht Papiermachen auf dem Plan: Unter dem Titel „Papier-Macher“ geht es um die Geheimnisse des Papiermachens: Kinder und Erwachsene erkunden bei einer Kurzführung die Papiermühle, erfahren interessante Dinge, zum Beispiel warum ist Recyclingpapier manchmal grau? Oder woraus genau wird Papier gemacht? Dazu gibt es Praxistipps, wie man Papier selber machen kann. Das Freilichtmuseum bietet das Programm in der Zeit vom 7. bis 10. Juli täglich stündlich an: um 12, 13, 14, 15 und 16 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Papiermühle. Bitte vorher an der Kasse anmelden, da jeweils nur sechs Personen teilnehmen können.

Die dritte Ferienwoche steht im Zeichen der Natur: Bei den stündlichen „Express-Naturführungen“ spüren die Teilnehmerinnen in 30 Minuten die Pflanzen der Wiesen, die Sträucher und die Tierchen im Mäckingerbachtal auf. Vom 14. bis 17. Juli stündlich von 12 bis 16 Uhr ab dem Treffpunkt in der Remise Wuppertal. Bitte schon an der Kasse anmelden, da jeweils nur sechs Personen mitgehen können.

In der vierten Ferienwoche (21. bis 24. Juli) dreht sich alles ums Eisen:

Die Führung „Heiße Eisen“ erzählt von der Eisengewinnung und-verarbeitung in der Region. Hier begannen die technischen Pionierleistungen, gab es wichtige Impulse, die zur Großindustrialisierung im Ruhrgebiet führten. Mit dieser Kurzführung gehen die Besucher auf Entdeckungstour durch den Schmiedebereich des Hagener Freilichtmuseums. Der Treffpunkt ist am Deutschen Schmiedemuseum im mittleren Museumsbereich immer zur vollen Stunde zwischen 12 und 16 Uhr. Bitte schon an der Kasse anmelden, da jeweils nur sechs Teilnehmer pro Führung möglich sind.

In der fünften Woche (28. bis 31. Juli) wird es künstlerisch: „Mit dem Skizzenblock durchs Museum“ und fachkundiger Begleitung spazieren zeichenfreudige Menschen durchs Museum und zeichnen die schönsten Gebäude und Plätze. Der Kurs findet zweimal pro Tag statt: von 12 bis 14 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Druckerei. Bitte vorher an der Kasse anmelden, denn es können nur neun Personen pro Zeichenspaziergang teilnehmen.

In der sechsten und letzten Ferienwoche (4. bis 8. August) lenken die Kurzführungen den Blick auf eine besondere Energieform: „Die Kraft des Wassers“ lautet das Thema. Wie funktioniert ein Wasserrad? Was kann es bewegen? Die 30-minütige Energietour führt zu den unterschiedlichen Wasserrädern und Stauteichen im Freilichtmuseum. Am Treffpunkt B geht es stündlich los von 12 bis 16 Uhr. Bitte vorher an der Kasse anmelden, denn es können pro Rundgang nur sechs Personen teilnehmen.

Außerdem besucht zu unterschiedlichen Terminen ein „Leierkastenmann" das Hagener Freilichtmuseum, es finden professionelle Fotokurse statt und die VHS-Hagen bietet einige Termine im Museum an. Alle aktuellen Informationen und Termine werden auf der Homepage und auf Facebook rechtzeitig veröffentlicht.