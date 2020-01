Auf dem Wetteraner Wochenmarkt wird am Samstag, 1. Februar, wieder Karneval gefeiert. Von 10 bis 13 Uhr sorgen die Karnevalsfreunde Wetter wieder für tolle Stimmung und Vorfreude auf die tollen Tage.



Hauptattraktion wird bestimmt das Aufwiegen von Bürgermeister Frank Hasenberg um 11.11 Uhr mit Kamelle und Lebensmitteln sein, die vom Ruhrtal-Center gestiftet werden. Während die Kamelle für den Kinderkarneval am 24. Februar reserviert sind, werden die Lebensmittel dem Brotkorb für Wetter gespendet. Zusätzlich verteilen die Karnevalsfreunde kostenlos Sekt an alle Wochenmarktbesucher. Passend zum Karneval können sich alle Kinder vom Team des Atelier Schlink in bunten Farben und mit individuellen Motiven schminken lassen. [/text_ohne]