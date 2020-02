Änderungen an den "tollen Tagen" Hagen. Mit Weiberfastnacht beginnt auch in Hagen wieder der Endspurt der Karnevalszeit. Die Hagener Straßenbahn verstärkt deshalb den Busverkehr am Tulpensonntag und wird diverse Umleitungen fahren müssen.

An Weiberfastnacht am Donnerstag, 20. Februar, fahren die NachtExpress-Busse nach dem normalen Fahrplan. Das heißt die letzten Fahrten starten um 0.32 Uhr ab der zentralen Haltestelle „Stadtmitte“.

Aufgrund des Boeler Karnevalsumzugs am Tulpensonntag, 23. Februar, werden einige Linien in dem Bereich umgeleitet und einzelne Haltestellen verlegt.

Außerdem fahren zusätzliche Einsatzwagen von Haspe, Vossacker, Vorhalle, Eilpe und der Innenstadt nach Boele. Der Einsatzwagen aus Eilpe hält zudem an den Haltestellen „Stadtmitte“ und „Höing“.

Die Rückfahrten erfolgen nach Ende des Umzuges zwischen 15 bis 15.30 Uhr ab Boele-Markt. Bürger werden gebeten, die Hinweise der Verkehrsaufsicht vor Ort zu beachten.

An Rosenmontag, 24. Februar, und am Veilchendienstag, 25. Februar, gilt für die Busse der Ferienfahrplan. Entsprechend entfallen die Einsatzwagen. Darüber hinaus wird es diverse Umleitungen aufgrund des Rosenmontagszugs der Hagener Karnevalsgesellschaften geben.

Das ServiceCenter in der Körnerstraße und das KundenCenter am Hauptbahnhof sind am Rosenmontag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind in den KundenCentern der Hagener Straßenbahn AG in der Körnerstraße und am Hauptbahnhof sowie im Internet unter www.strassenbahn-hagen.de erhältlich. Während der Karnevalszeit verstärkt und ändert die Hagener Straßenbahn den Linienbusverkehr im Stadtgebiet.

