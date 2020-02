Sammelbilder mit den Stars von Bayern München oder den besten Spielern der FIFA kann jeder sammeln. Zu etwas Besonderem werden Stickeralben, wenn die Sportgrößen der heimischen Vereine darauf abgebildet sind. Ab Sonntag, 1. März, gibt es Sticker mit den Fußballern, Handballern und Ringern der TSG Herdecke.

In Kooperation mit Rewe Symalla und Rewe Ihr Kaufpark verwirklicht der Verein die Stickeraktion. „Wir haben zusammen gesessen und ein bisschen herumgesponnen“, berichtet Rewe-Geschäftsführer Christian Symalla, wie es zu der Idee kam. Unter dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ unterstützt Rewe zahlreiche lokale Vereine und sah hier eine weitere Möglichkeit der Förderung.

Mehrere Hundert Sportler fotografiert

Für den ersten Wurf mit der TSG Herdecke holte Christian Symalla die Firma Stickerfreunde aus Bad Bentheim mit ins Boot. Seitdem wurden mehrere Hundert Vereinsmitglieder fotografiert – vom Vorsitzenden über Ringer und Handballer bis hin zu Fußballern –, und nun steht die Veröffentlichung des ersten Herdecker Stickeralbums unmittelbar bevor.

In einer Kick-Off-Veranstaltung sind Alben und Sticker in einem Paket inklusive Turnbeutel morgen, 1. März, von 12 bis 16 Uhr am Vereinsgelände der TSG Herdecke an der Bleichsteinhalle zum Vorteilspreis erhältlich. „Die ,Helden der Glut' werden während dieser Zeit grillen. Der Erlös ist für die drei Verein der TSG bestimmt“, kündigt Christian Symalla eine weitere Aktion an. Daneben wird es Auftritte eines Fußball-Freestylers, eines Ballonkünstlers und des Rewe-Maskottchens Fips, ein kleines Sportstadion, Pommes und Currywurst von der Firma Smith, Getränke und viele weitere Überraschungen geben. Ganztägig findet außerdem ein Turnier der TSG Herdecke statt.

Vom 2. März bis 30. April können die Stickerpacks, die jeweils vier Sticker enthalten, für je 0,60 Euro und Stickeralben für je fünf Euro bei Rewe Symalla am Westender Weg 3c und bei Rewe Ihr Kaufpark an der Mühlenstraße 1 erworben werden. Tauschbörsen, damit die Fans doppelte und fehlende Bilder der Fußballer, Handballer und Ringer der TSG Herdecke tauschen können, sind in den beiden Märkten am 28. März und am 25. April geplant.