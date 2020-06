Mit den Initiatoren von „Lebendiges Vorhalle“ wurde kürzlich der Vorhaller Bücherschrank unter möglicher Einhaltung der Abstandsregeln eröffnet.

Mit Unterstützung der Bezirksvertretung Hagen-Nord konnte der Bücherschrank angeschafft werden. Die Beteiligten haben mit Bezirksbürgermeister Heinz-Dieter Kohaupt und dem Mitglied der Bezirksvertretung Peter Timm den Schrank mit ersten Büchern gefüllt. Ausleihen, Tauschen, Hineinlegen ist jetzt jederzeit möglich.

Lebendiges Vorhalle mit vielen Ideen



Mit den Mitgliedern von „Lebendiges Vorhalle“ wurde in letzter Zeit das Umfeld des Europlatzes und des angrenzenden Parks aufgewertet. Es gibt noch eine Menge Ideen, die die Nachfolger des Vorhalle Forums auf den Weg bringen möchten. Diese will man in nächster Zeit in Zusammenarbeit mit der Bezirksvertretung, den Jugendlichen des Jugendzentrums Vorhalle und den Initiatoren des „Lebendigen Vorhalle“ umsetzen.