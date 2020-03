Im Januar 2019 wurden in der Johanniskirche und somit an der "Mutter aller Kirchen in Hagen" umfassende Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten abgeschlossen. In Anlehnung daran bieten die Volkshochschule und der Hagener Heimatbund einen Stadtspaziergang mit Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff am Freitag, 20. März, von 15.30 bis 17 Uhr an. Treffpunkt ist am Eingang der Johanniskirche.

Im Verlauf der Exkursion durch die Innenstadt geht es von der Johanniskirche über die Marienkirche zur Reformierten Kirche. Dabei greift der Stadtheimatpfleger diverse Aspekte der rund tausendjährigen Hagener Kirchengeschichte auf. Die Teilnehmer erfahren beispielsweise Wissenswertes zur Kirchenbaugeschichte der "Ära 1900.

Eine Innenbesichtigung ist nur in der Johanniskirche vorgesehen. Die Teilnahme am Stadtspaziergang kostet sechs Euro, Anmeldungen auf www.vhs-hagen.de/anmeldung oder unter Tel. 02331-207-3622.