Die NRW-Meisterschaft des Technikprojektes „Formel 1 in der Schule" findet am Samstag, 7. März von 9 bis 17.30 Uhr in der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK), Bahnhofstraße 18, statt. 18 Teams aus ganz Nordrhein-Westfalen treten in dem multidisziplinären Wettbewerb gegeneinander an, um sich für die Deutsche Meisterschaft Anfang Mai in Heilbronn zu qualifizieren.

Die Besucher erwarten spannende Zweikämpfe auf der 20 Meter langen Rennstrecke sowie interessante Präsentationen der Teams an ihren Boxenständen. „Die kleinen Hightech-Rennwagen konstruieren die Teams dabei selbst am Computer. Mit Hilfe von Sponsoren und Unterstützern werden sie dann anschließend für die Meisterschaft gefertigt. Weiterhin gehört das Marketing, Design und das Teammanagement zu den Schwerpunkten des Wettbewerbs“, erklärt SIHK-Projektleiter Ralf Sichelschmidt.

In Kooperation mit der Formel 1 in der Schule gGmbH Deutschland richtet die SIHK zu Hagen die Landesmeisterschaften bereits zum dritten Mal nach 2014 und 2019 aus. Der Eintritt ist frei. Besucher sind herzlich willkommen.