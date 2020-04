Die City-Gemeinschaft Hagen und der Schaustellerverein sind heute mit einer Orgel aus dem Jahr 1920 auf Tour gegangen. In Zeiten von Corona sollte dies als Ablenkung für die Menschen im Altenheim dienen. Wir waren in der Schillerstr. und die Menschen schauten und hörten gespannt zu. Eine tolle Aktion der City-Gemeinschaft und Schaustellerverein Hagen die so eine tolle Abwechslung geschaffen haben.