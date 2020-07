In diesen schweren Corona-Zeiten ist Hilfe, egal in welcher Form, wünschenswert. Ein Beispiel für spontane Hilfe erfuhren die Schausteller auf dem Hagener Otto-Ackermann-Platz am Sonntag mit dem musikalischen Auftritt von -SALVA- Live im HAGORADO. (siehe © URA-Video-Trailer vom Auftritt sowie Eindrücke vom Hagener-Freizeitpark)

-Salva-, Frontmann der überregional bekannten Band L.N.G., trat Sonntagnachmittag auf dem Hagener Höing auf, um kostenlos in einer 40min. Performance zusätzlich viele Besucher auf dem Freizeitgelände zu begrüßen.

Damit wollte er für einen stärkeren Umsatz bei den momentan durch die Corona-Pandemie stark gebeutelten Schausteller auf dem Hagorado-Freizeitpark sorgen. Und das gelang dem umtriebigen und ideenreichen Hagener Musiker.

Bekannte Titel auf deutsch, englisch und natürlich auch auf italienisch u.a. von Eros Ramazzotti, Adriano Celentano oder den Mitmach-Song „Tage wie diese" von den Toten Hosen, präsentierte er gekonnt vor zahlreich erschienenem Publikum. Für den LK gaben -SALVA- vor seinem Auftritt und der 2. Vorsitzende des Hagener Schaustellervereins Daniel Gusik noch ein kurzes Statement zur aktuellen Situation.

Bis zum 19. Juli gibt es jeden Tag (bis auf montags, dann ist Ruhetag) Action auf dem Otto-Ackermann-Platz unter dem Motto: "Einmal zahlen, alles fahren"