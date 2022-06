Sommerfest des Fördervereins der AWO und SPD Westerbauer an der Grundschule Friedrich-Harkort am Quambusch. In der Zeit vom Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juli, findet das traditionelle Sommerfest des Fördervereins der AWO und SPD auf dem Gelände der Grundschule Quambusch statt.

Das Fest beginnt am Freitag, 1. Juli 2022, 18:30 Uhr mit einem Dämmerschoppen und Musik aus der Dose. Am Samstag, 2. Juli, ab 14:30 Uhr eröffnet ein Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen den 2. Festtag. Um 19 Uhr folgt der Liveauftritt der Band „Rocking Oldstars“.

Am Sonntag, ab 10 Uhr kann das Frühstück eingenommen werden. Um 10 Uhr wird es sportlich, dass 12. Hasper Bierfasswerfen zieht die Besucher in seinen Bann. Das Sommerfest endet um 17 Uhr mit der Ziehung der Gewinner der großen Tombola, die von MdB Timo Schisanowski vorgenommen wird.