Die Hagener Ratsfrau Anja Engelhardt (SPD) übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz im Betrieb für Sozialeinrichtungen (BSH). Damit folgt Engelhardt auf Sven Söhnchen, der nach elf Jahren im Aufsichtsrat – davon sechs Jahre als Vorsitzender – für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand.

Jetzt wurde Söhnchen in Begleitung von den Geschäftsführern der BSH, Benedict Delévièleuse und Detlef Hörmann, von Anja Engelhardt und Margarita Kaufmann, Beigeordnete der Stadt Hagen und Aufsichtsratsmitglied der BSH mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit verabschiedet.

Zu der BSH gehört neben dem Seniorenzentrum Buschstraße auch die Jugendhilfe Selbecke, die ein differenziertes Angebot von sozialpädagogischen Betreuungsformen für mehr als 100 Kinder und Jugendliche anbietet.

Söhnchen wünschte seiner Nachfolgerin und dem Gremium für die folgenden Jahre viel Erfolg. Auch wenn in dem Gremium, welches sich aus Vertretern der Politik und der Mitarbeiterschaft zusammensetzt, vorbildlich in Gemeinsamkeit gearbeitet werde, sei die Aufsichtsratsarbeit im Bereich der sozialen Verantwortung der Einrichtungen eine herausfordernde Aufgabe. Man trage Verantwortung für die Mitarbeiterschaft und die Menschen, die den Einrichtungen anvertraut werden.

Daher galt der Dank des scheidenden Vorsitzenden zum Ende seiner Tätigkeit auch den beiden Geschäftsführern Delévièleuse und Hörmann, sowie der Sozialdezernentin Kaufmann. In den vergangenen Jahren habe man gemeinsam und auf Augenhöhe, für die BSH gearbeitet. „So soll es bleiben“, wünscht sich Söhnchen.