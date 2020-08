Auch in diesem Jahr bietet die Kreisverwaltung jungen Menschen Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben. Die ersten 15 Auszubildenden haben jetzt ihre Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst beim Ennepe-Ruhr-Kreis begonnen. Einer der Azubis startete seine Ausbildung als Vermessungstechniker. Im September folgen noch die Auszubildenden des gehobenen Verwaltungsdienstes. Alle streben Abschlüsse in den klassischen Verwaltungslaufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes an.

"Auf Sie warten vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben, interessante und intensive Kontakte zu den Bürgern und natürlich Einiges an Arbeit", stellte Landrat Olaf Schade den neuen Mitarbeiten in Aussicht. Gleichzeitig wünschte er ihnen für den Start alles Gute.

Traditionell steht für alle neuen Auszubildenden zunächst eine Einführungswoche mit Kreishausrallye, Informationen über die Strukturen der Verwaltung und einem Besuch der Leitstelle auf dem Programm. Im Rahmen des Angebotes von Auszubildenden für Auszubildende erfahren die Neulinge zudem, was sie im Studieninstitut und im Berufskolleg erwartet und in welchen Sachgebieten sie zum Einsatz kommen.

"Ausfallen muss in diesem Jahr aber leider die Bustour, mit der wir in den vergangenen Jahren den Nachwuchskräften des Kreises und auch der Städte die Region vorgestellt und über Interessantes und Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart des Ennepe-Ruhr-Kreises berichtet haben", bedauerte Schade mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Die von ihm begrüßten Auszubildenden konnten sich gegen mehr als 230 Mitbewerber durchsetzen. Für die Auswahl waren die Zeugnisnoten, der Eindruck der Bewerbung, das Ergebnis des Testverfahrens sowie die Vorstellungsgespräche entscheidend.

In den nächsten Jahren werden die Nachwuchskräfte verschiedene Sachgebiete innerhalb der Kreisverwaltung durchlaufen. Unterbrochen werden diese Praxisphasen je nach Ausbildungsgang durch Unterrichtseinheiten am Studieninstitut in Hagen, an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung oder am Berufskolleg.

Momentan beschäftigt der Ennepe-Ruhr-Kreis zusammen mit den neuen Auszubildenden 93 Nachwuchskräfte.