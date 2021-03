Frauen aus der katholischen Gemeinde St. Augustinus und Monika aus Wetter haben fleißig Taschen genäht und gepackt.



Sie haben damit eine Idee aus dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu aufgegriffen. Die an Mitglieder der kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) vor Ort verteilten Taschen enthalten Material, das trotz Trennung durch Corona den gemeinsamen Gottesdienst ermöglicht: Informationen, Gottesdienstablauf, Postkarte.

In Vanuatu hängt man Nachbarn Taschen an die Tür, wenn es eine Katastrophe gegeben hat. Erdbeben und Überschwemmungen gibt es häufig. Und so enthalten die Taschen das Wichtigste, das Menschen zum Leben brauchen. Was das ist? Das ist für jeden Menschen anders. Es ist gut, wenn man einander kennt.

Wie es den Menschen in Vanuatu geht, das ist auch Inhalt des Weltgebetstag der Frauen am vergangenen Freitag (5. März). Frauen aus Vanuatu hatten den Gottesdiensttext verfasst. Mit ihnen waren Frauen in 120 Ländern in diesem Jahr besonders verbunden. Vanuatu wird in der

Klimakatastrophe der erste Inselstaat sein, der untergeht, wenn der Meeresspiegel steigt. Und er steigt. Ein Motto des Weltgebetstags ist „informiert beten“.