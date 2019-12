Auch in diesem Jahr möchte der Elseyer Posaunenchor die Tradition des Turmblasens auf dem Hohenlimburger Rathausturm fortsetzen und am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, ab ca. 12.30 Uhr Weihnachtslieder über der Innenstadt erklingen lassen. Das besondere Konzert erhält dabei in diesem Jahr eine besondere Note.



Hohenlimburg. Erstmals soll dabei auch mit dem Rathaus-Glockenspiel zusammen musiziert werden. Die Bläserinnen und Bläser des Elseyer Posaunenchores stehen dabei unmittelbar vor den Glocken, das Glockenspiel wird jedoch auf einer Tastatur im Erdgeschoss des Rathauses gespielt.

„Das wird nicht ganz einfach“, vermutet Posaunenchorleiterin Bettina Pahnke. „Ich habe schon auf den Glocken gespielt und weiß, dass man dort alles mit erheblicher zeitlicher Verzögerung hört. Ein präzises Zusammenspiel mit der Gruppe oben auf dem Turm ist daher eine echte Herausforderung.“

Kantorin Pahnke hat eigens für diese Gelegenheit zwei Liedsätze für Bläser und Glocken geschrieben und wird das Glockenspiel selbst bedienen. „Die Abläufe sprechen wir vorher genau ab – und dann hoffen wir, dass es klappt!“

Natürlich muss auch das Wetter mitspielen. Wenn die Bedingungen aber stimmen, dürfen alle Hohenlimburgerinnen und Hohenlimburger auf dieses weihnachtliche Musikexperiment gespannt sein und sich mit den Musikern des Ekseyer Posaunenchores auf ein ganz besonderes musikalisches Highlight zum diesjährigen Weihnachtsfest freuen.