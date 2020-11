Der Rotary Club Ruhr hat der Stadt Herdecke 1.000 Tulpenzwiebeln im Rahmen einer Spendenaktion für das weltweite Projekt "End Polio Now" zur Ausrottung der Kinderlähmung als Spende überreicht.



Schon im nächsten Jahr sollen verschiedene Beete in der Innenstadt (beispielsweise ein Beet am Kampsträter Platz und verschiedene Baumbeete) als Zeichen gegen Polio in Herdecke erblühen. Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster nahm die Zwiebeln auf dem Kampsträter Platz jetzt dankbar entgegen: „Wir freuen uns sehr über die schöne und bunte Aktion, mit der wir ein sichtbares Zeichen in Herdecke setzen.“

Jede Tulpenzwiebel steht für eine Kinder-Impfung. „Der Gewinn wird zu 100 Prozent für den Impfstoff aufgewendet “, berichtet Rainer Sieber, Präsident des Rotary Clubs Ruhr. Hintergründe zur Aktion finden Interessierte unter www.rotary.de/panorama/tulpen-gegen-polio-a-16641.html.