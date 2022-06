Ein Rundgang zum Thema "Kind sein in Hagen" findet am Dienstag, 28. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr im Rahmen des Urlaubskorb-Programms der Volkshochschule Hagen statt. Bei der Veranstaltung haben Interessierte die Gelegenheit, Einblicke in das vielfältige Angebot für Kinder in Hagen zu bekommen. Exemplarisch will Bürgermeisterin Karin Köppen auf dem Spaziergang gemeinsam mit dem Kinderschutzbund und der Kindertageseinrichtung Kolibri Präventions- und Bildungsketten vorstellen.



Start ist im Dr.-Ferdinand-David-Park an den Skulpturen zu den Kinderrechten. Von dort führt der Weg die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Spielplatz im Volkspark zur städtischen Kindertagesstätte Kolibri in der umgebauten ehemaligen Martin-Luther-Kirche. Zum Ende des Rundgangs haben Interessierte die Möglichkeit, das architektonisch interessante Bauwerk der städtischen Kindertagesstätte näher kennenzulernen. Anmeldungen nimmt das Serviceteam der VHS unter Angabe der Kursnummer 1006 unter Tel. 02331/207-3622 entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.