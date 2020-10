Ein abwechslungsreiches Herbstferienprogramm bietet der Kinder- und Jugendpark Haspe, Frankstraße 20a, an verschiedenen Veranstaltungsorten für Kinder und Jugendliche an. Eine Anmeldung ist bei allen Veranstaltungen erforderlich.

Am Montag, 12. Oktober, gibt es zwischen 15 und 17.30 Uhr ein spannendes Jaccolo-Turnier und Pizza. Kinder von sechs bis 13 Jahren treffen sich direkt am Jugendzentrum. Am Abend ist von 18.30 bis 21 Uhr das Jugendcafé für Jugendliche ab 14 Jahren geöffnet.

In den Dortmunder Zoo geht es für Kinder zwischen sieben und 13 Jahren am Dienstag, 13. Oktober, von 10 bis ungefähr 17 Uhr. Die Kosten belaufen sich auf drei Euro, und der Treffpunkt ist das Jugendzentrum.

Am Mittwoch, 14. Oktober, steht für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren ein Ausflug ins Freilichtmuseum Hagen auf dem Programm. Treffpunkt ist das Jugendzentrum und die Kosten betragen 1,50 Euro.

Der Familientag für "Groß und Klein" ist von 13 bis 17.30 Uhr am Donnerstag, 15. Oktober, auf dem Abenteuerspielplatz. Ab 14.30 Uhr gibt es dort Stockbrot und Lagerfeuer.

Am Freitag, 16. Oktober, können sich alle Kinder von acht bis 13 Jahren auf einen Besuch im Sprungwerk Hagen freuen. Mitzubringen sind sportliche Kleidung, Wechselsachen und die Teilnahmegebühr von 3,50 Euro. Treffpunkt ist das Jugendzentrum.

Ein spannendes Billard-Turnier wartet am Montag, 19. Oktober, zwischen 15 und 17.30 Uhr auf Kinder zwischen sechs und 13 Jahren im Jugendzentrum. Im Anschluss öffnet von 18.30 bis 21 Uhr das Jugendcafé für Jugendliche ab 14 Jahren.

Am Dienstag, 20. Oktober, heißt es: Kinotag. Die Veranstaltung eignet sich für Kinder zwischen sieben und 13 Jahren. Treffpunkt ist das Jugendzentrum und die Teilnahmegebühr beträgt 3,50 Euro. Die Uhrzeiten werden kurzfristig am Donnerstag, 15. Oktober, bekannt gegeben.

Ein gemeinsames Grillen und verschiedene Erlebnis- und Bewegungsaktionen warten am Mittwoch, 21. Oktober, zwischen 13 und 17 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz. Gegen eine Gebühr von 50 Cent können Kinder zwischen sieben und 13 Jahren an der Veranstaltung auf dem Abenteuerspielplatz teilnehmen.

Am Donnerstag, 22. Oktober, findet ein weiterer Familientag auf dem Abenteuerspielplatz statt. Ab 14.30 Uhr gibt es auch an diesem Tag Stockbrot und Lagerfeuer.

Das Herbstferienprogramm endet am Freitag, 23. Oktober, mit einem Brunch in Büfett-Form und Bingo zwischen 12 und 16 Uhr. Die Gebühr beträgt 50 Cent und alle Kinder von sieben bis 13 Jahren sind eingeladen. Treffpunkt ist wieder das Jugendzentrum.

Für weitere Informationen und Anmeldungen kontaktieren Interessierte das Team des Kinder- und Jugendparks Haspe unter Tel. 02331-2073786.