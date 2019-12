"Liebe Herdeckerinnen, liebe Herdecker,

mit Vorfreude blicken wir auf das Weihnachtsfest mit der Familie, Freunden und Bekannten, gutem Essen und ein paar freien Tagen. Uns begleiten Kerzen und Lichterglanz, geschmückte Tannenbäume, Weihnachtsmusik und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen. Gerade heutzutage ist dies nicht mehr selbstverständlich. Nahezu täglich erreichen uns Nachrichten aus der ganzen Welt, die ein ganz anderes Bild zeigen: not- und hungerleidende Menschen, Umwelt- und Klimakatastrophen oder grausame Kriegsschauplätze. Wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir in einem friedlichen Land leben dürfen.

Unsere To-Do-Liste für 2019 hat einige Häkchen bekommen: So konnten beispielsweise städtische Spielplätze modernisiert und durch einen Fitness- Parcours an der Ruhr ergänzt werden. Im Rahmen der Umbaumaßnahme des Friedrich-Harkort-Gymnasiums wurde nicht nur der Brandschutz saniert, sondern auch die Raumkonzeption neu durchdacht und gestaltet. Auch in der Kinderbetreuung tut sich etwas: In 2020 wird eine neue viergruppige Einrichtung in der Goethestraße in Betrieb gehen.

Im Bereich Umweltschutz sind wir mit gutem Beispiel vorangegangen und haben bei der diesjährigen Herdecker Maiwoche erstmalig kompostierbares Geschirr eingesetzt. Ab 2020 soll auf Veranstaltungen ausschließlich Mehrweggeschirr oder kompostierbares Geschirr zugelassen werden und der Müll so deutlich reduziert werden. Unsere Stadt erfüllt zudem weiterhin alle Kriterien der „Fairtrade-Towns Kampagne“ und darf die nächsten zwei Jahre den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen.

Hervorzuheben ist zudem die erstmalige Vergabe des Herdecker Heimatpreises an Brunhilde Conjaerts im Rahmen des Neubürgerempfangs. Seit Jahrzehnten engagiert sie sich auf vielfältige Weise in Herdecke. 2020 wird sich die Stadt Herdecke erneut am Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ beteiligen und den mit 5.000 Euro dotierten Preis an bis zu drei ehrenamtlich engagierte Herdeckerinnen und Herdecker verleihen.

Das zeigt, dass ehrenamtliches Engagement ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeinwesens ist. Viele Bürgerinnen und Bürger sind zunehmend bereit, sich aktiv in den unterschiedlichsten Bereichen einzubringen, um die Lebensqualität unserer Stadt zu erhöhen. Sei es als Trainer*in in einem unserer Sportvereine, als Fahrer*in des Bürgerbusses oder bei der Unterstützung von Flüchtlingen, Kindern oder Familien, die in Not geraten sind. Ehrenamtliche sind als Grundlage unserer Gesellschaft unschätzbar wertvoll. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Das neue Jahr wird wieder viele (finanzielle) Herausforderungen für uns bereithalten, die es zu meistern gilt. Daher werden wir das Bestmögliche geben, um die gesteckten Ziele zu erreichen und die Zukunft unserer Stadt weiterhin positiv zu gestalten.

Liebe Herdeckerinnen, liebe Herdecker, im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt wünsche ich Ihnen allen, frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes, friedliches sowie glückliches 2020.

Ihre

Dr. Katja Strauss-Köster"