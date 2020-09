Am Donnerstag, 1. Oktober, steht Fußball auf dem Programm des Männerkreises der Eilper Christuskirche.



Dann wird der Experte Dieter Strauss ab 19.30 Uhr in herrlichen Filmausschnitten die Weltmeisterschaften von 1978 bis 2014 Revue passieren lassen. Die Gesprächsrunde findet im Gemeindehaus, In der Welle 36 statt. Weitere Männer sind herzlich eingeladen