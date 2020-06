Angelmodde entdecken* 🏡🚜

Angelmodde ist ein Stadtteil im Südosten Münsters, umgeben von den Stadtteilen Hiltrup im Westen, Gremmendorf im Nord/ Westen und Wolbeck im Osten. Der kleine Ortsteil erstreckt sich über eine Fläche von 5,01 km². Er teilt sich auf in Angelmodde-Dorf, das in der Nachkriegszeit entstandene Angelmodde-West sowie die neuere Angelmodde-Waldsiedlung.

Amalie von Gallitzin (Mitbegründerin des "romantischen Katholizismus) und Otto Hersing (deutscher Marineoffizier) lebten in Angelmodde.

