Das Naturschutzgebiet "Emsaue" bei Telgte*

Die Emsaue bei Telgte im Kreis Warendorf umfasst drei in sich abgeschlossene Gebieten: "Westbevern/ Vadrup", "Lauheide" und "In den Pöhlen". Was als Modellprojekt begann, ist zu einer Erfolgsgeschichte für den Naturschutz geworden. Denn unter dem Einfluss der "wild" lebenden Weidetiere hat sich eine ungeahnte Biotop- und Artenvielfalt entwickelt.

Quelle: Natur erleben NRW

"Tiere sind die besten Freunde.

Sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht."

Mark Twain

Foto/ Copyright: Birgit Leimann - Münsterland in Bildern (01. März 2020)

https://www.natur-erleben-nrw.de/natura-2000/regionen-und-gebiete-in-nrw/details/emsaue-bei-telgte/