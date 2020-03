Ein Treffen mit den Tieren in der Natur*

Ein Spaziergang durch die Rieselfelder Münster



Das Reservat umfasst Wasserflächen und Röhrichte, die in ein engmaschiges Wegenetz eingebettet sind. Gelangen die BesucherInnen auf Wege im Reservat, die zugänglich sind, so lassen sich nicht nur zahlreiche Vogelarten, sondern auch die friedfertigen Heckrinder beobachten.



EIn Steckbrief des Heckrindes:

Das Heckrind gilt als Hausrindrasse und stammt als solche nach uesprünglicher Auffassung vom 1627 ausgestorbenen Auerochsen ab. Gezüchtet wurde es durch Kreuzung eines Abbildes des Auerochsen aus ursprünglich 15 Rinderrassen, begonnen in den 1920er Jahren durch Heinz und Lutz Heck. Die heutige Population (mehrere tausend Tiere) entstand vermutlich aus nur 40 Exemplaren des Münchner Tierparks Hellabrunn , die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten.

Die Stiere sind schwarz mit hellem Aalstrich auf dem Rücken, die Kühe meistens braun und beide haben ein hellem Maul. Ihr Sommerfell samtig glatt, dagegen das Winterfell rau und struppig. Widerristhöhe 1,3 (Kuh) bis 1,5 Meter (Stiere). Gewicht 550 kg (Kuh) bis 900 kg (Stiere). Bei älteren Tieren sind die Hörner lang und nach vorn gekrümmt. Die Nackenmuskulatur ist kräftig. Heckrinder sind genügsame Rinder für die ganzjährige Freilandhaltung. Der Lebensraum bezieht sich auf das Offenland mit Grasfluren, meist mit Gehölzen als Ruhezone und Witterungsschutz. Sie ernähren sich von Süß- und Sauergräser, Weichhölzer, Gehölzteile wie Blätter und Zweige. Mehrere tausend Exemplare leben insgesamt in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden. Heckrinder werden in Tierparks sowie extensiv in Naturschutzgebieten und landwirtschaftlichen Betrieben gehalten.

Quelle:

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Bst. Lüneburg, GB IV Naturschutz

Fotos: 27. März 2020