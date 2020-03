In der Natur unterwegs*

*Haus Langen ist ein ehemaliges Rittergut mit einer Wassermühle in Telgte/ Westbevern (Kreis Warendorf).

Es liegt südwestlich des Telgter Stadtteils Westbevern an einem Wehr in der Bever kurz vor ihrer Mündung in die Ems und grenzt an das 31 Hektar große, nach dem Haus benannte „Naturschutzgebiet Haus Langen".

Seinen Namen verdankt Haus Langen den Rittern von Langen, einem von zwei westfälischen Uradelsgeschlechten desselben Namens, und zwar demjenigen „mit den Rauten“ im Wappen.

Anfangs wurde die zum Ensemble gehörende Wassermühle als Ölmühle betrieben, am Ende des 19. Jahrhunderts wurde ausschließlich Korn vermahlen. Bis in die 1960er Jahre war die Mühle in Betrieb.

Haus Langen ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer und Spaziergänger. Es grenzt an das Waldgebiet und der Emsaue zwischen den Klatenbergen nördlich Telgtes (Kreis Warendorf) bis zur Haskenau und der Wersemündung nahe Fuestrup.

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münsterland in Bildern