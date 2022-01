Auf Initiative von Barbara Klinkert, ehemalige stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Haspe, die krankheitsbedingt ihre kommunale Funktion vorzeitig aufgeben musste und sich während ihrer Amtszeit stets für den Schutz von Bäumen eingesetzt hat, konnten nun zwei Amberbäume an der Stephanstraße gepflanzt werden.

Sie machte Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki den Vorschlag, an exponierter Stelle in Haspe im Rahmen des aktiven Klimaschutzes zwei Amberbäume zu pflanzen, wobei sie die Finanzierung eines Baumes übernehmen würde.

Barbara Klinkert fasziniert die Schönheit des Amberbaumes, der seine Blätter bis in den Spätherbst behält und diese in den Farben gelborange, kaminrot bis zu violett erstrahlen.

Wisotzki greift Vorschlag auf



Horst Wisotzki griff den Vorschlag auf und stellte aus Repräsentationsmitteln die Gesamtfinanzierung der Amberbäume sicher. Durch Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) konnten nun die Bäume an der Stephanstraße gepflanzt werden, so dass ein Hauch von „Indian Summer“ in Haspe einzieht.