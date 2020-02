Bis zum 31. Januar konnten an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet die ausgedienten Weihnachtsbäume des letztjährigen Weihnachtsfestes entsorgt werden. Insgesamt wurden mehr als 21.000 Weihnachtsbäume abgelegt oder abgegeben.



Die ausgedienten Nadelhölzer konnten zunächst vom 2. bis 6. Januar auf allen Schulhöfen im Stadtgebiet abgelegt werden.

In diesem Jahr erweiterte der HEB dieses Angebot und ermöglichte bis zum Ende des Monats die kostenfreie Abgabe an den Wertstoffhöfen Haspe und Obernahmer, der Kompostierungsanlage Donnerkuhle sowie am Betriebshof in der Fuhrparkstraße.