Münster im Regen* ☂🌧

"Manche können den Regen spüren.

Andere werden nur nass."

Bob Marley

(Jamaikanischer Reggae - Sänger, Gitarrist und Songwriter - 06. Februar 1945 in Nine Miles, Saint Ann Parish - 11. Mai 1981 in Miami, Florida)

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern