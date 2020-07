Neu im Lennepark

Auf ein Stündchen in den Lennepark.

Ich genieße die wärmenden Strahlen der Abendsonne.

Auf dem großen Felsbrocken vor dem Wasserspiel gibt es was Neues.

Ein Mosaikinsekt, schön gemacht.

Die Kaninchen springen übermütig über die Wiese, solange kein Hund in der Nähe ist.

Treffe noch Bekannte und wir klönen über dies und das.

Als die Sonne versinkt, wird es kühler.

Ab nach Hause.