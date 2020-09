Auf der Lennewiese ist ganz schön was los.

Ein Schäfer hat einen Teil der Wiese eingezäunt und die Schafe laben sich am Gras.

Einige von ihnen stellen sich auf die Hinterbeine und fressen die Blätter vom Gebüsch.

Es riecht nach Natur.

Ein Mann führt seinen Hund aus und ermahnt ihn, nicht an den Zaun zu gehen.

Da ist es schon passiert.

Der kleine Hund hat einen elektrischen Schlag bekommen und jault herzerweichend.

„Wer nicht hören will – muss fühlen“, so der Kommentar des Hundehalters.

Einen Grashüpfer, einen Schwarm Mücken, mehrere Flugzeuge, Kajakfahrer und zwei Lennesteine habe ich auch noch entdeckt.