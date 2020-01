Anfang Januar kamen die Mitglieder des Waldpädagogischen Zentrums Hagen (WPZ) in der Gesamtschule Haspe zusammen, um einen neuen Vorstand zu bestimmen. Das wurde erforderlich, weil der bisherige Vorstand aufgrund veränderter beruflicher Verpflichtungen die Arbeit niedergelegt hatte.

Nachdem zunächst die Auflösung und Abwicklung des im Jahr 2000 gegründeten Vereins im Raum stand, einigte man sich nach langer und intensiver Aussprache auf einen neuen dreiköpfigen Vorstand. Vorsitzender ist nun Dr. Josef Bücker, sein Stellvertreter ist Jörg Tysarzik, als Kassiererin erklärte sich Susanne Müller bereit.

Mit dem Wechsel an der Spitze soll nach dem Willen des neuen Vorstands auch ein Wechsel in der pädagogischen Ausrichtung des Vereins erfolgen. Dieser hatte sich bislang vordringlich dem Naturerlebnis im Wald an verschiedenen Lernstationen im Bereich des Forstbetriebshofs Kurk verschrieben. „Künftig werden wir uns verstärkt der Thematik der schwindenden Biodiversität zuwenden“, so Dr. Bücker und verwies in diesem Zusammenhang auf das aktuell im Fokus stehende Insektensterben. „Nur, was man kennt und lieben gelernt hat, das schützt man auch, könnte ein neuer Leitfaden der Aktivitäten des WPZ-Hagen sein“, sagte der neue Vorsitzende abschließend.